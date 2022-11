„Heimsieg“ bei Breakdance-Spektakel in New York

Was für eine Show! Beim Red Bull BC One World Final in New York gab‘s in der Nacht auf Sonntag Breakdance auf allerhöchstem Niveau. Die knapp 3000 Fans im randvollen Hammerstein Ballroom riss es bei so ziemlich jedem K.o.-Duell der 16 Boys und Girls von den Sitzen. Da ging sogar die Welle durch die imposante Location inmitten Manhattans. Eine bessere Werbung hätte es für die Olympia-Premiere 2024 in Paris wieder einmal nicht geben können.