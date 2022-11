Daniel Ricciardo wird wohl Testfahrer bei Red Bull

Ricciardo würde demnach an der Seite von Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez versuchen, das Auto zu optimieren und gegebenenfalls an Rennwochenenden einzuspringen. Zuletzt hatte Mercedes bestätigt, den 33-Jährigen gerne an Bord haben zu wollen, mit der Absage darf Mick Schumacher nun von einem Cockpit als Testpilot träumen.