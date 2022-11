Vettel vom Team-Kollegen brutal rausgeboxt

Aber der Kanadier wittertet in Runde 9 seine Chance und drängte den Deutschen knallhart von der Strecke. Am Ende war Vettel dennoch der Schnellere, startet am Sonntag von Position 9, Stroll von 17. „Ich hatte mehr Pace und Vertrauen in die Reifen. Wenn wir das halten können, haben wir gute Chance Punkte mitzunehmen“, hofft der 35-Jährige vor seinem vorletzten Rennen.