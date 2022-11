Erdogan vermittelt weiter und kritisiert Westen

Die Ukraine beharrte zuletzt darauf, dass neue Gespräche nur möglich seien, wenn die Invasoren die besetzten Gebiete räumten. Russland erklärte am Freitag, es sei entschlossen, die Ziele seiner so genannten militärischen Spezialoperation in der Ukraine zu erreichen, und dass diese Ziele durch Friedensgespräche erreicht werden könnten. Kiew lehnt jedoch Friedensgespräche mit der amtierenden Führung in Moskau ab.