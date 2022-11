Alec Baldwin verklagt „Rust“-Waffenmeisterin

Rund ein Jahr nach dem Todesschuss bei einem Westerndreh mit Alec Baldwin in den USA hat der Hollywoodstar Mitglieder der Filmcrew verklagt. Die Klage richte sich unter anderem gegen die Waffenmeisterin und einen Regieassistenten, der dem Schauspieler die tödliche Waffe gereicht habe, so US-Medien. „Mehr als jeder andere an dem Set wurde Baldwin zu Unrecht als Verursacher dieser Tragödie angesehen“, heißt es demnach in dem in Los Angeles eingereichten Dokument.