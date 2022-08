Alec Baldwin verliert Jobs wegen „Rust“-Tragödie

Baldwin fügte hinzu, wenn er zu einem Film oder einer Sendung zurückkehre, würde er sich weigern, mit echten Waffen zu arbeiten und die Erstellung realistischer Pistolen den digitalen Effekten überlassen. Er sagte auch, dass es keinen Tag gebe, an dem er nicht an Hutchins denke und was an dem Tag passiert ist, an dem sie letzten Oktober erschossen wurde.