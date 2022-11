Pinzgauer wurde Opfer eines Anlagebetrugs

Nach der Kontaktaufnahme überwies der 69-Jährige in Tranchen mehrere tausend Euro auf ein Konto einer irischen Kryptobörse, das er via Fernzugriff auf sein Handy mit Hilfe der unbekannten Täter erstellt hatte. Die Betrüger wandelten das überwiesene Geld in Bitcoins um und transferierten es auf ein anderes Konto. Als der Pinzgauer die Auszahlung seiner Gewinne wollte, verlangten die Betrüger weitere Zahlungen. Daraufhin erstattete der Mann Anzeige, hieß es am Samstag bei der Polizei.