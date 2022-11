SKN St. Pölten überwintert als Tabellenführer

In Amstetten sorgten die Gäste rasch für eine Vorentscheidung. St. Pölten dominierte die Anfangsphase klar und lag bereits nach gut 20 Minuten mit 3:0 in Führung. Jaden Montnor eröffnete nach Stanglpass von Luis Hartwig (6.), traf einmal die Latte (10.) und sorgte auch für das dritte Tor (21.). Dazwischen verwertete Hartwig eine ideale Flanke von Thomas Salamon per Kopf (14.). Erst unmittelbar vor der Pause wurde auch Amstetten zweimal gefährlich (39., 41./Stange), nach Wiederanpfiff schlug aber wieder der SKN zu. Montnor traf aus spitzem Winkel zum dritten Mal an diesem Abend (51.).