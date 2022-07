Corona-Dunkelziffer in OÖ geringer als angenommen

Als „Frühwarnsystem“ bezüglich des Corona-Infektionsgeschehens ist das Abwassermonitoring gedacht, das in Oberösterreich mit 3. Juli gestartet wurde. Eine erste Zwischenbilanz, die jetzt vorliegt, gibt den Initiatoren recht: Bereits am 5. Juli zeigten die ausgewerteten Abwässer aus den Kläranlagen einen Anstieg – der sich dann Mitte Juli auch in erhöhten Fallzahlen bei den PCR-Tests niederschlug. Anstiege im Abwasser seien bereits vier bis zehn Tage vor dem klinischen Bild zu sehen, schlussfolgert Primar René Silye, der Leiter der Pathologie am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck.