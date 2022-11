Neue Rolle für Brajkovic noch gewöhnungsbedürftig

Basketball-Export Luka Brajkovic findet sich in seinem ersten Jahr als Profi in einer neuen Rolle, die für ihn noch gewöhnungsbedürftig ist. Nach 118 Partien in der Startformation des Davidson College seit 2018 und zuletzt fast 30 Minuten auf dem Feld muss er bei CB Breogan in der spanischen ACB vorerst kleinere Brötchen backen. Die durchschnittliche Einsatzzeit in den ersten sieben Partien in der stärksten europäischen Liga hat gerade einmal siebeneinhalb Minuten betragen.