Brajkovic wird Profi in Europas stärkster Liga

Luka Brajkovic startet in der spanischen ACB und damit in Europas Topliga seine Karriere als Basketballprofi. CB Breogan hat den 23-jährigen Power Forward und Center aus Feldkirch verpflichtet. Das Team aus Lugo in Galicien ist der Ex-Club von Rasid Mahalbasic und war mit dem Klagenfurter in den Reihen als Aufsteiger zuletzt Meisterschaftszehnter. Nach Galicien wird der 23-Jährige in den kommenden Tagen aufbrechen, Donnerstag ist Trainingsauftakt.