Zwei Haudegen sind bereits im Derby-Fieber

Kein Favorit

Vorfreude auf das Derby verspürt auch Altachs Defensivzentrale Lukas Jäger. Wobei der Alberschwender gleich einmal einschränkt: „In einem Derby werden wie in jedem anderen Spiel drei Punkte vergeben. Die wollen wir gerne haben, darauf sind wir ausgerichtet.“ Auf der anderen Seite versteht Jäger die Euphorie der Fans: „Für sie ist es natürlich ein besonderes Spiel. Die Rivalität, die Stimmung, die Spannung, in einem Derby prickelt es bei den Fans schon mehr als in anderen Partien.“ Einen Favoriten sieht auch Jäger nicht, obwohl er bei seinem Team eine klare Aufwärtstendenz seit dem 1:2 gegen Lustenau am 20. August in Altach ortet. „Wir haben uns in vielen Bereichen verbessert“, meint der 28-Jährige.