Zoe: „Den echten Dschungel mache ich auch noch“

In der neuen Folge von „Genial Viral - Die Millionenklicks“ geht es diesmal um diese lustigen Fails aus dem Internet: Die größten Tattoo-Fauxpas, schamlose Selfies peinlicher Influencer, die besten Laufsteg-Hoppalas von Models, die das Laufen (noch) nicht so ganz unter Kontrolle haben UND: Kreisch-Alarm bei allem, was so kreucht und fleucht.