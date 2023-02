Wenn Murphy‘s Gesetz gnadenlos zuschlägt

Sasa Schwarzjirg und Co-Host Tamara Mascara plaudern diesmal mit Kabarettist Florian Kaufmann über süße Babys, Vaterfreuden und wann diese auf eine harte Probe gestellt werden. Außerdem darüber, was passieren kann, wenn Murphy's Law gnadenlos zuschlägt und alles schiefgeht, was nur schiefgehen kann oder wie es ist, in heiklen Situationen erwischt zu werden.