Sorge um den Vogelsangwald in Bad Tatzmannsdorf

Eine anstehende Durchforstung des Vogelsangwaldes bereitet Bürgern in Bad Tatzmannsdorf Sorgen. Zwar hat die Kurbad GmbH, der der Wald gehört, in einem Schreiben an die Anrainer betont, dass keine Rodung stattfindet und lediglich Pflegemaßnahmen zur Erhaltung vorgenommen werden. Dennoch wird das Vorhaben mit Argusaugen beobachtet.