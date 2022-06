OLG-Entscheid: Josef F. bleibt im Maßnahmenvollzug

Paukenschlag rund um den Inzestfall Amstetten in Niederösterreich: Hatte es zuletzt im April noch geheißen, dass Josef F. bedingt aus dem sogenannten Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug überführt werde, wurde diese Entscheidung jetzt revidiert: „Das Oberlandesgericht (OLG) Wien habe die Notwendigkeit der weiteren Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher festgestellt“, teilte das Landesgericht Krems am Dienstag mit, das zuvor anders entschieden hatte.