Drake: Millionenklage wegen gefälschter „Vogue“

„Nicht echt“

Laut der Klageschrift hatte Condé Nast bereits am 31. Oktober einen Brief an Drakes Team geschickt und gefordert, „das Instagram-Posting mit dem unautorisierten “Vogue„-Trademark unverzüglich zu löschen!“ Zudem sollte Drake ein öffentliches Statement abgeben, dass die „Vogue“-Titelseite nicht echt ist.