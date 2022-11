ORF, „Presse“: Bei den Chefredakteuren brennt‘s!

Das Löschen dieses Feuers will so gar nicht gelingen - im Gegenteil, ständig wird neues Öl in dieses gegossen. So tauchten nun weitere Chat-Protokolle Nowaks auf. Für Aufsehen nicht nur in der Medienbranche sorgt auch der Leitartikel eines Nowak-Chefredakteurs-Kollegen aus dem eigenen Konzern: Hubert Patterer von der „Kleinen Zeitung“ schreibt, Nowak werde sich „seiner Verantwortung stellen“. Nun wird gerätselt: Legt hier der eine dem anderen den Rückzug nahe? Oder weiß er - vor der Redaktionsversammlung bei der „Presse“ am Montag - mehr?