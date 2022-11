Einsatzkräfte für den Ernstfall bestens gerüstet

Dieses Szenario ist so zum Glück nicht eingetreten, wurde Dienstagabend aber bei einer großen Übung der Steiermärkischen Landesbahnen (Betreiber des Terminals Graz Süd) und den ÖBB simuliert. Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren der Region sowie das Rote Kreuz und die Polizei nahmen an der realitätsnahen Übung teil. „Verkürzte Takte im Personenverkehr sowie die zunehmende Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene bedeuten ein zunehmendes Verkehrsaufkommen. Diese Einsatzübung dient dazu, ein Unfall-Szenario in der Praxis zu erproben, um das Zusammenspiel der Einsatzkräfte zu analysieren und zu optimieren“, sagt Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen. Hier die Bildergalerie dazu: