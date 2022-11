Zwei Lkw-Fahrer haben 1200 Paletten gestohlen

In der Zeit von 1. Jänner bis 23. September wurden vom Gelände einer Speditionsfirma in Kalsdorf immer wieder Paletten gestohlen. Die Standortleiterin der Firma, eine 45-jährige Ungarin, fand heraus, dass die Paletten an zwei verschiedene Firmen verkauft wurden und konnte zwei ungarische Lkw-Fahrer der Firma, 51 und 45 Jahre, auf frischer Tat betreten. Die Beschuldigten zeigten sich geständig und wurden fristlos entlassen.