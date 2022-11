Schutzimpfung für Kleinkinder ab sofort verfügbar

Dieser Impfstoff kann ab sofort in der Steiermark, entsprechend der Zulassung, auch gesunden Kleinkindern „unter Berücksichtigung der persönlichen Situation sowie des individuellen Umfelds angeboten werden“, heißt es in den Empfehlungen der Experten. „Bei Interesse an der Kleinkinderimpfung werden die Eltern gebeten, sich an den behandelnden Arzt des Kindes zu wenden“, so Gerald Lichtenegger vom Corona-Pandemiemanagements des Landes, denn „in Abstimmung mit der Ärzteschaft wird die Corona-Schutzimpfung für die Kleinsten ausschließlich im niedergelassenen Bereich durchgeführt werden“.