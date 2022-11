Impfgegner drohte mit Stürmung des Parlaments

E-Mails als „Ventil“

Der Badener ist überzeugter Corona-Maßnahmengegner und somit auch nicht geimpft. Der Lockdown für Ungeimpfte ab 15. November 2021 passte ihm also gar nicht. Er fing an, die E-Mails „als Ventil“ zu schreiben. Keinesfalls aber hätte er etwas davon in die Tat umsetzen wollen. Deswegen bekennt er sich teilschuldig.