ÖFB-U21-Team fährt mit 5 Neulingen nach Kroatien

Österreichs U21-Nationalteam tritt mit fünf neuen Gesichtern die Reise zum Trainingslager in Pula an! Mit den Salzburgern Dijon Kameri und Samson Baidoo sowie Moritz Wels von Sturm Graz stehen drei Spieler des Jahrgangs 2004 erstmals im Aufgebot. Ebenfalls erstmals in der U21-Auswahl dabei sind Justin Omoregie von Red Bull Salzburg und Philipp Wydra vom 1. FC Köln. Beide hatten sich vor bzw. während der U19-EM im Juni verletzt.