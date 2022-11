Einbürgerungen: Eine verlockende Wählergruppe

Zu Halloween lieferten sich über hundert Jugendliche Straßenschlachten mit der Polizei - darunter viele mit Migrationshintergrund und Asylwerber. Auch in Wien kommt es immer wieder zu gewalttätigen Zwischenfällen. In Favoriten zog Ende Oktober ein Mann mit Pistole bewaffnet und „Allahu Akbar“ rufend durch die Straßen. Auch die Silvesterrandale und die Vandalenakte in Kirchen sind vielen in Erinnerung. Im Bund wird daher über eine striktere Abschiebepraxis diskutiert.