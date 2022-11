„Opa“ Puck sprang sensationell in die Spitze

Gerfried Puck sorgte für eine waschechte Sensation! Der Kärntner sprang beim Reit-Weltcup in Verona auf „Naxcel“ auf Platz zwei. „Es war die komplette Weltspitze am Start, ich kann es selber noch nicht richtig glauben. 49 Jahre habe ich werden müssen, um so etwas erleben zu dürfen.“