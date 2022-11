AK: Kürzere Arbeitszeit, weniger Fachkräftemangel

Appell an Arbeitsminister Kocher

Ganze Branchen würden sich wundern, dass sie keine Mitarbeiter finden, sagte Arbeiterkammerpräsidentin Anderl. „Dabei wäre es ganz einfach: Wenn sie gute Leute suchen, dann bieten sie einfach gute Arbeitsbedingungen an.“ Aber auch die Politik sei gefordert: An Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) ging der Appell, das Thema Arbeitszeitverkürzung unter Einbindung der Sozialpartner nun anzugehen. Zudem solle die Solidaritätsprämie mit einer Kampagne beworben werden, so Anderl. Beim Solidaritätsprämienmodell gibt es eine Förderung vom AMS, wenn Arbeitskräfte ihre Normalarbeitszeit reduzieren wollen und das Unternehmen dafür eine neue Arbeitskraft einstellt.