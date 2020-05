1. Mai: Rendi-Wagner fordert 30-Stunden-Woche

In ihrer Rede zu den digitalen Feierlichkeiten des 1. Mai sieht SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner den Neoliberalismus am Ende. Die Corona-Krise habe gezeigt, wie sehr man in der Gesellschaft aufeinander angewiesen ist und dass „das konservative Modell gescheitert“ sei. Rendi-Wagner forderte eine gerechte Verteilung der Krisenkosten und erneuerte die Forderung nach einer 30-Stunden-Woche für alle Arbeitnehmer.