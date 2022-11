Kerngesunde Frau sitzt freiwillig im Rollstuhl

Jørund Viktoria Alme ist 53 Jahre alt und leitende Kreditanalystin in Oslo. Sie hat keine körperlichen Behinderungen, identifiziert sich dennoch als behinderte Frau. Für Alme - die ursprünglich im Körper eines Mannes geboren wurde - sei es laut Informationen von The Harald ein lebenslanger Wunsch gewesen, als von der Hüfte abwärts gelähmte Frau geboren zu werden. Entwickelt hätten sich diese „Gedanken und Reaktionen“ bereits ab dem fünften Lebensjahr, ausgelöst durch bestimmte Situationen, etwa wenn ein Mitschüler mit einer Schiene am Bein und Krücken in die Schule kam.