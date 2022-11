Harte Bestandsprobe für den Altstadtverband

Stadtfeste werden auf eigene Faust wiederbelebt

Einer von ihnen ist Markus Rauchmann. Er ergreift nun mit einigen anderen die Initiative und will das Kaiviertelfest wiederbeleben. „Wir stecken gerade mitten in der Vereinsgründung“, so Rauchmann zur „Krone“. Auch wenn er und seine Mitstreiter sich nicht direkt als Gegenbewegung zum Altstadtverband sehen, wollen sie einiges besser machen. „Wir möchten vor allem die Seitengassen und Hinterhöfe wiederbeleben. Diese werden oft vergessen. Zwar werden Besucher an zentrale Plätze gelotst, nicht aber in die umliegende Umgebung“, erklärt Rauchmann.