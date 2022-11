Vorarlberger Kreditnehmer kommen in Bedrängnis

Die Europäische Zentralbank hat gerade zum dritten Mal den Leitzins erhöht - damit steigen auch die Zinsen für Kredite. In Vorarlberg könnte das so manche Eigenheimbesitzer in finanzielle Bedrängnis bringen. Immerhin dürfen fast 56 Prozent der Vorarlberger laut Statistik Austria ihre vier Wände als Eigenheim bezeichnen.