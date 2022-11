„Nicht verzeihen“ | Herz für Ukrainer

„Nicht verzeihen“. Er ist ein russischer Journalist, der unter hohem Risiko Putin und sein System kritisiert. Und er wurde mit dem Friedensnobelpreis 2021 ausgezeichnet. Wie sieht Dmitri Muratov, der trotz angeordneter Schließung seiner Zeitung „Novaja Gazeta“ in Moskau blieb, die aktuelle Situation im Osten Europas, den Krieg zwischen seinem Land und der Ukraine? Dazu sprach er in Wien am Rande der Konferenz zur Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten mit der „Krone“. Und das Bild, das er zeichnet, macht wenig Hoffnung: So hält er Friedensverhandlungen derzeit für ausgeschlossen, er sehe „keine Grundlage dafür, dass Friedensgespräche erfolgreich stattfinden können“. Denn Muratov fürchtet, dass die Positionen der Parteien so weit voneinander entfernt seien, „dass sie nicht an einem Tisch sitzen können“. Ja, Muratov geht sogar so weit, zu sagen, dass er es ausschließe, dass sich die Völker Russlands und der Ukraine versöhnen können. Denn, so sein Argument: „Sie werden sich nicht verzeihen.“ Und das sagt niemand geringerer als der Friedensnobelpreisträger!