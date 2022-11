Erfüllter Traum: Second Hand aus erster Hand

Eigentlich hatte die Wahl-Eisenstädterin ihren Traumjob gefunden. „Ich war 21 Jahre Filialleiterin bei Schlecker, konnte hier relativ selbstständig arbeiten und war glücklich. Ich habe vorgehabt, dort in Pension zu gehen.“ Doch es kam anders, die Drogeriekette schloss. Zwei weitere Jobs später, die Dagmar Bischoff alles andere als glücklich machten, hatte sie sich dann so weit, dass sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Denn eigentlich war ein eigenes Geschäft immer ihr Traum. „Nur der Mut fehlte. Aber ich habe an mir gearbeitet.“ Nachdem ihr die Adresse des leeren Geschäftslokals, die sie ein halbes Jahr zuvor neben den Computer gesteckt hatte, wieder in die Hände fiel, machte sie Nägel mit Köpfen. Seitdem gibt es „Second Hand mit Stil“.