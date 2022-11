Salzburgs erste Cuba Bar macht ihre Pforten dicht

„Jetzt ist es Zeit in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Gesundheitlich oder besser gesagt, knietechnisch angeschlagen, ist arbeiten in dem Umfang nicht mehr möglich“, so der gebürtige Burgenländer. Dragovits lebt mit seiner Familie seit Jahren in Salzburg und hatte in Spitzenzeiten bis zu fünf Gastro-Betriebe.