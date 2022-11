„Die schlimme Zeit hat uns eng zusammengeschweißt“

Krankenschwester mit ganz viel Herz

Stefanie ist angehende Krankenschwester und weiß aus ihrer Kindheit, in der sie viel Zeit im Krankenhaus verbringen musste, wie wichtig es ist, unvoreingenommen für die Patienten da zu sein. „Nicole ist viel mehr als eine Freundin, sie gehört zu meiner Herzensfamilie. Die herausfordernden Zeiten haben uns noch enger zusammengeschweißt!“, erzählt die 25-Jährige aus Bad Eisenkappel. Die Bindung zwischen den beiden Frauen ist einzigartig: „Ich wünsche mir für Stefanie, dass sie so viele schöne Momente sammelt wie möglich!“, so Nicole.