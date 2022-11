Daran ist Salzburg in der Königsklasse gescheitert

Die Europa League war jahrelang das Zuhause von Salzburg. „Unser Bewerb“, schrieb der Klub gerne. In den vergangenen Jahren fühlten sich die Bullen auch in der Champions League immer wohler. Nach dem 0:4 bei Milan und dem damit verbundenen Aus in der Königsklasse gibt’s im Februar die Rückkehr in Europas „2. Liga“. Die Gründe für das Aus in der Beletage sind vielfältig.