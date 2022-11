Kleines Denkmal als große Anerkennung für Eder

„Schwierigstes Duell“ am Samstag

Allein an der Spitze stehen die St. Pöltnerinnen in der Bundesliga, am Samstag wartet in Neulengbach dennoch eine Herausforderung. „Spielerisch der stärkste Gegner“, warnt Brancao, „das wird das schwierigste Duell in der Liga.“ Schwieriger als gegen Altach, wo das 3:2 erst in Minute 93 gelang? „Neulengbach ist taktisch noch besser. Heuer wird’s immer wieder enge Spiele geben.“