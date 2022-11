Wellnessbox im Wert von über 1000 Euro gewinnen

Alles in einer Karte

Nutzen Sie die WellCard ganz nach Ihren Bedürfnissen! Als Thermengutschein in einer der zahlreichen Thermen, oder als Hotelgutschein in den vielseitigen Wellnesshotels- und Resorts. Ob Eintritt, Anwendungen oder Übernachtungen - Verschenken Sie eine Auszeit oder tauchen Sie selbst in die Welt der Thermen, Day Spas und Wellnesshotels ein.