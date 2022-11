Sieg bei Israel-Wahl: „König Bibi“ ist zurück

Trotzdem gab Bibi, wie ihn auch seine Feinde nennen, sich vorerst noch vorsichtig, da das offizielle Endergebnis wie immer in Israel erst zwei Tage nach der Wahl feststehen wird. Und so stapelte Netanyahu ganz bewusst tief, als er sagte: „Wir befinden uns am Rande eines großen Wahlsieges!“