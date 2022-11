Schmid im Ausschuss: Kommt die nächste Bombe?

Lange hat er sich geziert, am Donnerstag ist es so weit: Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, kommt in den U-Ausschuss. Kommt damit die nächste Polit-Bombe? Darüber spricht Katia Wagner mit ihren Gästen am Mittwoch um 20.15 Uhr auf krone.tv!