Schmid packt aus: Nun auch Razzia bei Benkos Signa

Der Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Polit-Verfahren und -Ermittlungen will neue Details verraten: Thomas Schmid, dessen Handy den Kollaps der Regierung Kurz verursacht hatte, will nun Kronzeuge werden. Seine ehemaligen Mitstreiter zittern nun, am Dienstag fanden nach Informationen der „Krone“ auch Hausdurchsuchungen bei René Benkos Signa Holding und der türkisen Netzwerkerin Gabi Spiegelfeld statt.