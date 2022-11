Leipzig-Star lässt Paris Saint-Germain abblitzen

Da er sich in Leipzig wohlfühle und hier die Spielminuten bekomme, die er sich wünscht, habe er kein Interesse, nach Paris zu ziehen, erklärte Simakan der französischen „L‘Equipe“. Er sei deshalb gemeinsam mit seinem Berater zu der Entscheidung gekommen, den Bullen weiterhin die Treue zu halten. „Ich bin glücklich, denn Leipzig ist im Moment der Ort, an dem ich am besten bin.“