Kein Badeplatz ohne Toiletten und Mülleimer

Wer zahlt?

Und die Kosten für all das? Sollte dafür das Budget in den Ressorts von Markus Achleitner (Wirtschafts-Landesrat) und Günther Steinkellner (Infrastruktur) nicht ausreichen, lädt Margreiter die Abgeordneten von Schwarz-Blau ein, „unserem Budget-Abänderungsantrag für den Ausbau der heimischen Badeplätze zuzustimmen“. Denn schließlich spiele gerade Achleitner bei der Frage nach Infrastruktur-Ausbauten den Ball an den OÖ-Landtag als Budgetverantwortliches Gremium in seiner Antwort auf eine Landtagsanfrage der SPOÖ zurück.