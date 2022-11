NFL-Coach Adam Zimmer mit 38 Jahren verstorben

„Ich kann es gar nicht glauben, dass ich das schreibe. Ich habe gestern meinen großen Bruder verloren. Die netteste, süßeste, familienliebendste, sportbesessenste Seele, die es je gab“, so die Schwester Zimmers via Instagram. „Mein Bruder war einer meiner besten Freunde, besonders nachdem meine Mutter gestorben war, kamen wir uns so nahe. Er war immer für mich da.“