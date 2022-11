Knipser rettete mit gebrochenem Torfluch seine Ehe

Eigentlich lief in den ersten Runden der neuen Saison alles am Schnürchen. Der 24-Jährige, aufgrund seiner größten Stärke, der Schnelligkeit, ein gefürchteter Gegenspieler auf der Außenbahn, hatte in fünf Partien viermal genetzt. Doch es sollte ein einschneidendes Erlebnis sein, das diese Serie enden ließ: die Hochzeit mit Freundin Christina in Bramberg. Sie kennt er, seitdem er 16 Jahre ist. Doch schon kurz nach der kirchlichen Trauung wurde dem Kicker wohl etwas unwohl.