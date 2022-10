Seoul: „Menschen wollten nur feiern - und starben“

„Bilder aus Seoul brechen einem das Herz“

Auch in sozialen Medien herrschen auch am Tag danach Anteilnahme und Fassungslosigkeit: „Der Tod kann so grausam sein und kommt unerwartet“, schreibt eine Userin über das Unglück. „Menschen, die feiern wollten, starben“, so eine andere. „Es ist furchtbar zu wissen, dass Menschen wohlauf sind - und nur Sekunden später weilen sie nicht mehr unter uns.“ „Die Bilder aus Seoul brechen einem das Herz“, so ein Nutzer in einem Tweet.