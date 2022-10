Entzweit eine Bushaltestelle jetzt Aggsbach Markt?

Schließlich wurde auch eine Bürgerbefragung seitens der Gemeinde durchgeführt. Schlussendlich stimmte die Mehrheit der Bürger für die Bushaltestelle in der Ortsmitte. Die Gemeinde bleibt trotzdem dabei: Die Bushaltestelle kommt an den Ortsrand. Dies habe laut Bürgermeister Josef Kremser den Vorteil, dass es in unmittelbarer Nähe viele Parkplätze und Räderabstellplätze gäbe. Am Marktplatz, also am alten Standort der Bushaltestelle, können somit vier Parkplätze geschaffen werden.