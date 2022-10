Tägliche Hochzeitsfeiern sorgen in Dorf für Streit

Tägliche Hochzeitsfeiern mit lauter Musik und betrunkenen Gästen sorgen in einem Dorf in Ostengland für Streit zwischen den Eigentümern des Partyorts und Nachbarn. Anrainer protestieren nun mit Schildern wie „Bräute und Bräutigame sind in Oxnead nicht willkommen“ gegen die Feste. Sie kritisieren, das als Hochzeitslocation bekannte Anwesen Oxnead Hall in der Grafschaft Norfolk sei zu einem „Förderband für Hochzeiten“ geworden.