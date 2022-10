Beim Spaziergang mehrere Meter tief abgestürzt

Der 42-Jährige brach am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Nähe seines Wohnhauses in Hermagor-Pressegger See zu einem Spaziergang auf den Kameritscher Berg auf. Dieser führte über Forstwege, Steige und teils unwegsames Gelände. Auf zirka 1050 Meter Seehöhe rutschte der Mann plötzlich aus und stürzte ungefähr 15 Meter tief über ein steiles Waldstück ab, wo er schwer verletzt liegen blieb.