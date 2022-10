Feuerwehr rettete Mann aus verrauchter Wohnung

Binnen kürzester Zeit fand der Atemschutztrupp eine Person, welche noch bei Bewusstsein war, am Boden liegend im Brandraum. Während der Löschmaßnahmen wurde der 70-jährige Wohnungsmieter ins Stiegenhaus verbracht und dem anwesenden Notarzt und der Rettung übergeben. Der Schwerverletzte musste in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen werden. Der Brand war in kürzester Zeit unter Kontrolle, sodass nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Klagenfurt-St. Peter. Schadensursache und -höhe sind derzeit noch nicht bekannt.