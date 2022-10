Verbesserungen im Notarztwesen gefordert

Im Zuge der Expertenrunde zum Notarztwesen in der Grazer Burg am 11. Juli kündigte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß an, den Landessanitätsrat zusammen mit externen Experten der Notfallmedizin mit der Untersuchung der zwei medial bekannt gemachten Vorfälle zu beauftragen. In weiterer Folge wurde die Beauftragung auf vier Fälle ausgeweitet.